Показ фильма о Межигорье в Симферополе сорвали дымовой шашкой (фото)

В дверь помещения, в котором демонстривался альманах, бросили дымовую шашку и зрителей эвакуировали.

Об этом "Украинской правде" сообщила журналистка и активистка движения "Стоп цензуре" Наталья Соколенко. По ее словам, демонстрация короткометражек проходила в арт-центре "Карман". Дымовую шашку бросили посреди показа.

"На момент того, как бросили шашку, успели показать из 5 короткометражек фильм "Межигорье" о том, как журналисты Украинской правды Сергей Лещенко и Мустафа Найем с помощью закона о доступе к публичной информации пытались узнать правду о том, как госрезиденция стала частной, а также о строительстве, которое проводит на ее территории президент Янукович , - рассказала Соколенко. На просмотре было около 50 человек.

Как известно, видео-альманах "Открытый доступ" состоит из 5 новелл: "Межигорье", "Афганец", "Школа","Дом с химерами", "В углу".