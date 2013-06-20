Эксперт: «Похищение монахинь» выгодно противникам митрополита Владимира

Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, комментируя возможность направления этого скандала против помощника предстоятеля УПЦ МП Александра Драбинко.

«Думаю, ситуация с монахинями выгодна той группе в УПЦ МП, которая заинтересована в нейтрализации митрополита Владимира и устранения из активной арены его ближайшего окружения - и в первую очередь, владыки Александра (Драбинко - ред.)», - предполагает Юраш в комментарии Тижднень.ua.

По его словам, после прошлогодних перипетий Драбинко вновь вернулся к активной деятельности в УПЦ МП. Среди важнейших его инициатив - приглашение на празднование 1025-летия Крещения Руси вселенского патриарха Варфоломея I.

«Представители администрации президента, а также владыка Александр и владыка Антоний (управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) - ред.) ездили в Константинополь и самостоятельно пригласили патриарха на празднование, без указаний из Москвы. Видимо, такая деятельность была крайне невыгодна кому-то», - отмечает Юраш.

Еще один акцент в этой истории - это ослабление внимания к самым фигуранткам скандала - настоятельнице Свято-Покровского монастыря Татьяне Шамайло и ее помощницы Екатерине - и, наоборот, усиление внимания к Драбинко.

«На самом деле дело с машинной аферисткой Светланой Панько и монахинями, которые были замешаны в нем, «всплыло» еще в феврале этого года, а также отдельные СМИ предполагали, что завершение аферы нужно ждать перед Троицей. Так, собственно, и произошло», - напоминает Юраш.

По его словам, почему-то забывают о том, что монастырь выступал своеобразным гарантом для покрытия аферы.

«Фактически владыка Александр пытался навести порядок и привести к ответственности этих монахинь, вопреки монашеском послушании занимавшихся бизнесом, к тому же, сомнительным. Но сейчас они почему-то фигурируют как потерпевшие», - акцентирует Юраш.

Эксперт также обращает внимание на то, что патриарх РПЦ Кирилл в своих высказываниях всегда отмечает, что "Покровский монастырь - это форпост единства с русской церковью, место остановки российских паломников".

«Не кажется ли странным, что именно настоятельница этого монастыря играет такую ​​важную роль в развертывании скандала? Ведь именно монахини стали картой против Драбинко», - предполагает Юраш.

Однако, отмечает эксперт, пока милиция не дала окончательной версии развития событий, сейчас обсуждается большое количество предположений относительно скандала.

Как сообщал УНИАН, 18 июня милиция задержала Сергея Бута, брата бывшего народного депутата Украины Юрия Бута, по подозрению в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря Калисфении (Татьяны Шамайло) и ее помощницы.

По одной из версий, к Драбинко обратился приятель (сейчас он задержан) Сергей Бут, отдавший деньги Натали Панько на покупку «Лексуса» со скидкой, но машины не получивший. А Наталья, якобы, ему заявила, что пожертвовала деньги монастырю, и Бут решил их истребовать через монахинь. Согласно данной версии, Драбинко их вызвал к себе, после чего сестер отвез на своей машине Бут и держал несколько дней где-то за городом.