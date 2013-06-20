В Донецке горит 2-этажный магазин

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре по улице Куйбышева, 260-Д, поступила сегодня в 16.43.

По прибытии первого подразделения было установлено, что горит фасад 2-этажного строительного магазина.

Размер здания 130 х 10 м. Очаги горения наблюдаются на двух этажах. К месту происшествия направлены силы и средства Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области по повышенному номеру вызова.

В 17.40 пожар был локализован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 8 единиц специальной техники и 32 человека личного состава.