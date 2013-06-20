В Донецке горит 2-этажный магазин
18:46, 20 июня 2013Общество
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В Донецке спасатели ликвидируют пожар в 2-этажном строительном магазине.
В Донецке горит 2-этажный строительный магазин / Фото 62.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в сообщении, информация о пожаре по улице Куйбышева, 260-Д, поступила сегодня в 16.43.
По прибытии первого подразделения было установлено, что горит фасад 2-этажного строительного магазина.
Размер здания 130 х 10 м. Очаги горения наблюдаются на двух этажах. К месту происшествия направлены силы и средства Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области по повышенному номеру вызова.
В 17.40 пожар был локализован.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечены 8 единиц специальной техники и 32 человека личного состава.
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