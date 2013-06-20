Милиция отчитывается о ликвидации 52 международных наркоканалов

В этом году милиция ликвидировала 52 международных “наркоканала”.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил начальник Управления борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Олег Школьный во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, пресечена деятельность 34 лабораторий по производству наркотических веществ и 670 очагов нелегального употребления и изготовления наркотиков, задокументировано 30 уголовных правонарушений, связанных с использованием средств, полученных от незаконного обращения наркотиков.

Школьный заметил, что одной из наиболее актуальных проблем остается проблема незаконного обращения наркотиков и, как следствие, совершения ряда преступлений в состоянии наркотического опьянения. Только в этом году наркоманами и лицами, которые находились в состоянии наркотического опьянения, совершено почти 2 тысячи преступлений, среди которой 7 убийств, 5 тяжелых телесных повреждений, 79 грабежей, 10 разбоев, 64 мошенничеств и более 560 краж, отметил начальник управления. В целом правоохранители изъяли из незаконного обращения более тонны наркотических средств и почти 4 кг психотропных веществ.

Говоря о распространении наркотических средств в развлекательных заведениях, местах массового проведения досуга и борьбе с этим явлением, правоохранитель сообщил, что подразделениями БНОН постоянно отрабатываются развлекательные заведения. В результате зарегистрировано почти 730 уголовных правонарушений, по которым 417 лицам вручено сообщение о подозрении. По его словам, у наркодельцов изъято более 27 кг наркосредств.