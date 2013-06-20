Мошенники дерут с украинок сотни гривен, заманивая похудением с 25 кадром (видео)

"25-й кадр" - методика воздействия на подсознание людей, путем добавления в видеоряд дополнительных кадров, была впервые применена в пятидесятых.

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Однако позже выяснилось - она ​​не работает, сообщает ТСН.

"Ни одного научного исследования на эту тему не проводилось. Это скорее просто популярная тема. Существует 30% людей, для которых любое внушение, в том числе самовнушение, будет эффективным. 70% людей результата не получат. Поэтому что такое эти диски - это попытка внушить определенное отношение к жизни. У всех людей ритм импульсации головного мозга - разный, поэтому они по-разному воспринимают все стимулы из внешней среды ", - рассказала невропатолог, главный врач медицинского центра" Головная боль "Татьяна Майкова.

Однако, безумный результат похудения с "25-м кадром" со страниц всемирной сети обещают - Ани Лорак, Лолита Милявская, Алла Пугачева, Валерия. На самом же известные лица используют мошенники, чтобы увеличить продажи псевдо-средств. Мошеннические программы стоят желающим похудеть не так уж и дешево - от 200 грн.

"Программа" 25 кадр" устанавливается на компьютере и действует, когда вы работаете за компьютером. Вы занимаетесь своим делом, а программа делает свое дело - дает установку подсознания на похудение. Вы даже не увидите, как эта программа работает ", - уверяют мошенники.

Однако специалисты по видеомонтажа утверждают, что в "25-м кадре" нет ничего сверхъестественного. "Пятьдесят лет назад все камеры снимали не более 24 кадров в секунду. Тогда казалось, что добавив 25 кадр уже на этапе монтажа, можно получить какой-то чудо-эффект. Однако сегодня большинство камер снимают гораздо больше кадров в секунду, поэтому в 25-том кадре нет ничего сверхъестественного ", - рассказал специалист по видеотехнологий Сергей Тереня. Как показал собственный эксперимент программы "Территория обмана", люди реагируют на "лишние" кадры при просмотре видео только как на внешний раздражитель. Но худеть от этого - не начинают.