Эксперты требуют принять закон о запрете финансовых пирамид

Главное в таком законе - четкое определение термина «финансовые пирамиды» и запрет их рекламы, уверены эксперты, принявшие участие в круглом столе «Поборет ли правительство финансовые пирамиды?».

По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, контролирующие органы должны работать на опережение. «Если мы будем ждать, когда пирамида завалится, а потом пытаться вернуть обманутым вкладчикам деньги, ничего не получится. Если мы действительно хотим защитить людей, этот закон нужно принимать», - сказал он.

Эксперты отметили, что очень часто финансовые пирамиды маскируются под другие организации, вплоть до благотворительных или религиозных. Кроме того, они функционируют без регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя, а деньги от физлиц принимают не напрямую, а через Интернет.

По словам директора департамента регулирования и надзора за предоставлением финуслуг финкомпаниями Нацкомфинуслуг Галины Павленко, основное значение законопроекта, который разработан правительством, сводится к трем пунктам. Во-первых, он дает определение финансовым пирамидам. Во-вторых, запрещает создание и рекламу финансовых пирамид в Украине. В-третьих, вводит уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид.

Еще одним преимуществом законопроекта, по словам партнера ЮФ «Ильяшев и партнеры» Максима Копейчикова, станет то, что сэкономленные от запрета финансовых пирамид деньги украинцев будут направлены в банковский сектор и рынок ценных бумаг.