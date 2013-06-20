Присяжнюк: Украина может начать экспорт зерновых в США

В первую очередь, в США рассмотрят возможность импорта украинских зерновых. Об этом шла речь на вчерашней встрече министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Джона Теффта, сообщает РБК-Украина.

По мнению Присяжнюка, рынок США интересен для отечественных сельхозпроизводителей. Министр убежден, что расширение экспортных возможностей Украины повлияет на зерновую картину мира. «В США в ближайшее время планируют рассмотреть возможность поставки украинских зерновых на американский рынок. Этому предшествовал серьезный переговорный процесс. Для Украины это станет признанием качества наших зерновых», - отметил Присяжнюк.

В свою очередь Теффт отметил, что сотрудничество двоих государств в аграрной отрасли является перспективным. В частности, это касается как сельхозпродукции, так и оборудования для аграриев.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и США за 2012 г. составил 353,05 млн долл., что на 120,4 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2011 г. За 3 месяца 2013 г. товарооборот сельхозпродукции между Украиной и США составил 126,09 млн долл., что на 29,09 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2012 г.