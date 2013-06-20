В Одессе руководитель района погорел на взятке в $ 40 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, председатель райадминистрации и его первый заместитель вымогали от частного предпринимателя 40 тыс. долл. за подписание документации на аренду земельного участка для размещения 10 объектов сезонной торговли.

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Должностных лиц задержали «на горячем» во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 160 тыс. грн, первую часть – 20 тыс. долл., они получили раньше, говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся дальнейшие следственные действия по уголовному производству и устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.