Семья погибшей в санатории девочки получит 100 тысяч гривен

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 июня 2013 года, сообщает Правительственный портал.

Другим распоряжением правительства из резервного фонда государственного бюджета выделено 12 млн 835,5 тыс. грн на проведение первоочередных мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации в здании корпуса № 6 санатория "Юность".

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Как сообщал УНИАН, 30 мая в санатории «Юность» (пгт Симеиз) в результате разрушения балкона на третьем этаже здания две девочки - жительницы Львова получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу. Одна из них от полученных травм умерла. Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен еще в 1906 году. По факту обрушения части балкона начато уголовное производство.

После трагедии в Крыму была инициирована проверка контролирующими органами технического состояния и безопасности всех детских учреждений оздоровления и отдыха.