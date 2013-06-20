Беларусь предоставит покупателям сельхозтехники из Украины льготные кредиты

На встрече министры двух стран обсудили технические стороны присоединения Украины к механизму льготного кредитования, предложенному белорусами.

Прасолов отметил, что Украина готова к практической реализации договоренностей.

"Давайте перейдем к реализации. Я бы хотел обсуждать уже конкретные дальнейшие шаги. У меня уже был разговор с представителями банковских структур. Поэтому мы ждем от вас сигнала, чтобы начинать практическую работу", - сказал Прасолов.

Катеринич сообщил, что такой вариант кредитования хорошо себя зарекомендовал в работе со странами Таможенного союза.

"Данная схема успешно работает на территории России и Казахстана. Я переговорил с руководством, премьер нас поддержал, и мы уже подготовили проект изменения в указ Президента, куда внесли Украину", - пояснил Катеринич.

Ранее Прасолов отмечал: "У нас много общих экономических интересов и сфер сотрудничества, которые активизируют экономики как Украины, так и стран Таможенного союза. В Белоруссии шла речь об обновлении парка сельхозтехники, в частности, тракторов и комбайнов. Если Украина поставила перед собой задачу выращивать до 80 млн. тонн зерна, то нам необходимо ежегодно обновлять до 3-5 тыс. тракторов в год".

Указ Президента Белоруссии №466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Белоруссии" подписан в 2009 г. и распространяется на государства, с которыми у Белоруссии отсутствует таможенный контроль и таможенное оформление. Согласно документу, Белоруссия компенсирует банкам-нерезидентам (т.е., зарегистрированным за пределами Белоруссии) часть процентов по кредитам, которые они выдают на покупку сельхозтехники белорусского производства.