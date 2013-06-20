ВЕТЭК купит банк второй группы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин, который с 1 июля переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК.

«Буду на уровне набсовета руководить одним банком, также будет приобретен банк второй группы, который работает на открытом рынке, и это будет приобретение на открытом рынке», - отметил Тимонькин. По его словам, у группы есть цель купить банк среднего размера, но сроки этой покупки и конкретные банки еще не определены. В то же время, Тимонькин не исключает покупку нескольких банков. «Кипрские банки входят в перечень потенциальных объектов. Штук пять можем рассмотреть», - добавил банкир.

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Как сообщал УНИАН, председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Тимонькин, занимавший свой пост с 2001 года, покидает его с 1 июля и переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК. Он будет курировать финансовый сектор группы, в который войдут банковские и инвестиционные подразделения, а также осуществлять взаимодействие бизнес-единиц группы с финансовыми и кредитными учреждениями.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

В марте 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.