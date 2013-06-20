Милиция ищет россиянку, пропавшую в горах близ Севастополя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для журналистов сообщил начальник управления УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции Валерий Радченко. По его информации, в ближайшее время поиски планируется провести также с применением вертолета.

Как сообщалось, 14 июня в 19.25 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Севастополе поступило сообщение о том, что в Балаклавском районе на горе Куш-Кайя исчезла 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. По информации заявителя, вечером 12 июня они решили прыгнуть с вершины горы на параплане. Два человека совершили прыжок, а Татьяна должна была самостоятельно спуститься к месту встречи.

Все эти дни горноспасатели, работники УГСЧС, милиция и другие службы не прекращают поиски пропавшей россиянки.