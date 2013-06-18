Запрещенный в России ролик получил два гран-при в Каннах (видео)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AdAge. Награды были вручены 17 июня.

Социальная кампания получила главные награды в категориях PR и Direct и золото в категории Promo & Activation (гран-при в этой номинации получила кампания «Immortal Fans» от Ogilvy & Mather Brazil).

«Dumb Ways to Die» была разработана для железнодорожного транспорта города Мельбурн агентством McCann и нацелена на снижение количества несчастных случаев на платформах и путях. Кампания включала в себя наружную рекламу в метро, печатную и радиорекламу и даже мобильную игру. Три месяца спустя после запуска кампании представители мельбурнской железной дороги заявили, что статистика по опасному поведению на платформах и рядом с путями снизилась на треть.

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В главном ролике «Dumb Ways to Die» в шутливой форме рассказывается о различных глупых способах самоубийства и объясняется, что попасть под поезд — самый глупый способ. На сегодняшний день видео набрало более 49 миллионов просмотров на YouTube. Оно считается одним из фаворитов фестиваля «Каннские львы», в частности, как отмечает AdWeek, ему прочат победу в главной номинации — Film.

Ролик «Dumb Ways to Die» стал известен в России после того, как его опубликовал в своем ЖЖ дизайнер Артемий Лебедев, а этот пост потом был внесен в реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор счел, что анимированные герои ролика демонстрируют различные способы самоубийства «в привлекательном для детей и подростков юмористическом формате». Администрация ЖЖ сделала пост Лебедева недоступным для просмотра в России, но после того, как был заблокирован сам ролик, пост был снова открыт. Сейчас россияне не могут посмотреть ролик на YouTube, однако его можно по-прежнему найти «ВКонтакте».

Международный рекламный фестиваль «Каннские львы» стартовал 17 июня. Подведение итогов состоится в субботу, 22 июня. Всего награды будут вручены в 17 категориях, а также в номинациях «Молодые львы» и «Специальный приз».