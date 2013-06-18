Двое косарей в Николаеве украли 150 мешков сахара

Работники линейного отдела на железнодорожной станции Николаев УМВД Украины на Одесской железной дороге на прошлой неделе задержали с поличным двух местных жителей, которые похитили 7,45 тыс. кг сахара из двух вагонов грузового поезда.

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Об этом УНИАН сообщила помощник начальника по связям с общественностью линейного отдела на станции Николаев Ольга Владова.

В ходе проведения комплексной оперативно-профилактической отработки территории обслуживания сотрудники уголовного розыска линейного отдела на ст. Николаев в Восточном парке станции обнаружили двух человек, которые в лесопосадке пытались загрузить краденые мешки с сахаром в два легковых автомобиля.

Правонарушителями оказались 38-ми и 37-летний жители Николаевской области, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся.

По словам задержанных, они приехали в лесополосу, расположенную вблизи железной дороги, чтобы найти место, где можно накосить травы для домашнего хозяйства. Увидев, что в приемно-грузовой парк станции прибыл очередной поезд, решили проверить, какой в нем груз. Открыв вагон с помощью специального инструмента, они обнаружили там мешки с сахаром и сговорились его похитить с целью дальнейшей перепродажи. Всего злоумышленники успели спрятать в лесопосадке 155 мешков сахара весом 7 тыс. 450 кг, после чего их задержали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Похищенный сахар возвращен владельцу. Проверяется причастность еще двух лиц к совершению данного правонарушения, а также все обстоятельства подготовки и совершения кражи. Продолжается досудебное расследование.