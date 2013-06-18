Двое косарей в Николаеве украли 150 мешков сахара

13:06, 18 июня 2013
Общество
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В Николаеве железнодорожная милиция задержали двух местных жителей, укравших из вагонов 7,5 тонн сахара.

цукор

Работники линейного отдела на железнодорожной станции Николаев УМВД Украины на Одесской железной дороге на прошлой неделе задержали с поличным двух местных жителей, которые похитили 7,45 тыс. кг сахара из двух вагонов грузового поезда.

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Об этом УНИАН сообщила помощник начальника по связям с общественностью линейного отдела на станции Николаев Ольга Владова.

В ходе проведения комплексной оперативно-профилактической отработки территории обслуживания сотрудники уголовного розыска линейного отдела на ст. Николаев в Восточном парке станции обнаружили двух человек, которые в лесопосадке пытались загрузить краденые мешки с сахаром в два легковых автомобиля.

Правонарушителями оказались 38-ми и 37-летний жители Николаевской области, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся.

По словам задержанных, они приехали в лесополосу, расположенную вблизи железной дороги, чтобы найти место, где можно накосить травы для домашнего хозяйства. Увидев, что в приемно-грузовой парк станции прибыл очередной поезд, решили проверить, какой в нем груз. Открыв вагон с помощью специального инструмента, они обнаружили там мешки с сахаром и сговорились его похитить с целью дальнейшей перепродажи. Всего злоумышленники успели спрятать в лесопосадке 155 мешков сахара весом 7 тыс. 450 кг, после чего их задержали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража). Похищенный сахар возвращен владельцу. Проверяется причастность еще двух лиц к совершению данного правонарушения, а также все обстоятельства подготовки и совершения кражи. Продолжается досудебное расследование.

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