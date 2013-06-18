Корпорация Ахметова объявила конкурс на лучшие подарки для своих компаний

Победители конкурса получат возможность выпустить свои изделия большим тиражом, а также участвовать в специальных мероприятиях по продвижению своего искусства.

Конкурс является новым этапом проекта «Подарки с украинской душой», который СКМ инициировала прошлой осенью.

В СКМ считают, что, заказывая сувенирную продукцию у отечественных мастеров, крупный бизнес создает благоприятный микроклимат для бизнеса малого и среднего.

«Мы хотим, чтобы количество победителей (в широком смысле этого слова) было максимальным. Чтобы после проекта (в том числе – за счет открытого конкурса) как минимум в интернет-пространстве появились такие имена, которые в перспективе могли бы стать национальными чемпионами в своих направлениях. Наша сверхзадача: чтобы в выигрыше остался не только тот, кто получит заказ на выполнение подарков, но и каждый, кто участвует в конкурсе», - говорит директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко.

В прошлом году участниками проекта стали отечественные стеклодувы-гутники, которые создали 1200 оригинальных тарелок, ставших частью новогоднего подарка партнерам СКМ в разных странах мира.

В нынешнем году конкурс поддерживают также подразделения СКМ – ДТЭК и «Медиа Группа Украина» (управляющая компания, каналы «Украина», «НЛО TV», «Футбол»).

Компании распределили между собой, какие подарки хотят получить в результате конкурса. СКМ рассчитывает на декоративные тарелки, ДТЭК – вышиванки и рушники, медиа-группа «Украина» - настенный календарь-панно, канал «Украина» - лоскутные подушки, «НЛО TV» - игрушки из фетра, а «Футбол» - дизайнерское решение мяча, связанное с Чемпионатом мира по футболу в следующем году.

При этом подающиеся на конкурс подарки должны быть полностью либо практически полностью ручной работы.

Конкурс «Подарки с украинской душой» стартует 20 июня и продлится до 1 августа. Подавать заявки на участие и высылать фотографии своих подарков можно с помощью специального сайта.