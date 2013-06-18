СМИ: На рынке кредитных союзов ожидаются масштабные изменения

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг вчера обнародовала на своем сайте проект реформирования системы кредитной кооперации, сообщает Коммерсант-Украина.

Законопроект противоречит инициативе Нацбанка по превращению всех кредитных союзов (КС) в кооперативные банки. Вместо этого предлагается, чтобы КС, чей депозитный портфель превысил 50 млн грн, либо уменьшил его в течение года, либо трансформировался в банк.

Получить лицензию кооперативному банку будет значительно проще, чем обычному: требования к уставному капиталу для них предлагается снизить с 120 млн грн, до 12 млн грн.

Предложено также изменить требования к получению лицензии КС. Обязательным условием для этого станет членство в саморегулируемых организациях (СРО), которые получат функции как по контролю над деятельностью КС, так и по проведению мер по их финансовому оздоровлению. После того как регулятор установит требования к будущим СРО, такой статус смогут получить всеукраинские ассоциации.

Следующее изменение касается внедрения единой системы гарантирования вкладов союзов. Эту функцию будет выполнять специально созданный фонд, участвовать в котором должны все КС. Администрировать фонд планируется поручить специально созданному учреждению, устав которого будет утверждаться Нацкомфинуслуг.

Документ также предлагает объединить в одну лицензии на привлечение депозитов и выдачу кредитов. Более того, такая лицензия будет бессрочной, тогда как сейчас ее действие ограничено тремя годами.

В то же время Нацкомфинслуг сможет лишить КС лицензии только после того, как союз выполнит все взятые на себя обязательства.