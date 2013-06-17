Через неделю Украину разогреет до + 37°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«Достаточно теплая погода в Украине сохранится, но осадков уже будет несколько меньше», - сказал Прокопенко.

По его словам, сегодня, 17 июня, в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 11-20 м/сек, на остальной территории страны осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем в стране составит + 29-34 градуса, в западных, северных областях и в Крыму + 24-29.

Согласно прогнозу, завтра в восточных областях, Приазовье и Закарпатье местами ожидаются кратковременные дожди и град, на остальной территории осадков не предвидится. Ночью температура воздуха будет колебаться от + 11 до + 19, а на побережье морей достигнет отметки +24. Днем в большинстве регионов прогнозируется + 23-29, на юге и Закарпатье + 30-33.

В период с 19 по 20 июня осадки возможны в восточных областях и карпатском регионе. Ночью термометр покажет + 11-16, днем + 22-27, в то время как на юге и Закарпатье температура воздуха составит + 17-22 ночью и + 27-32 днем. Похожие погодные условия сохранятся и 21-22 июня, однако станет на 1-2 градуса жарче.

Наиболее жарким, по прогнозу Укргидрометцентра, будут 24-25 июня, когда ночная температура воздуха достигнет + 14-20 градусов, а дневная +29-34, при этом на юге столбики термометров поднимутся до + 35-37 градусов.

Снижение температуры воздуха ожидается после 25 июня, когда по территории страны будет перемещаться атмосферный фронт. В этот период возможны как кратковременные, так и сильные дожди, град и шквалы. Температура воздух днем понизится до + 24-28, однако в южных областях температурный режим практически не изменится – днем столбики термометров достигнут отметок + 29-34.