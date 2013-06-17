Завтра на юге Украины и Закарпатье ожидается 30-33°

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 24°, в западных и северных областях 11-16°; днем 23-28°, на юге страны и Закарпатье местами 30-33°.

В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°, в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-25°; в Днепре возле Киева 24°.