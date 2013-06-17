Во Львовской области в ДТП погиб следователь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 15 июня близ села Сокольники Пустомытовского района.

По предварительным данным, не установленный водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП двое львовян, 28 и 34 лет, погибли на месте.

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Правоохранители теперь устанавливают, кто именно был за рулем автомобиля, а также, что стало причиной этого дорожно-транспортного происшествия. Продолжается расследование.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что во время ДТП погиб 28-летний следователь прокуратуры Львовской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.