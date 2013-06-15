В Одессе ураган повалил два десятка деревьев и травмировал людей

В Одессе из-за дождя с градом и сильного ветра упали 20 больших деревьев, которыми повреждены три легковых автомобиля, торговый киоск и травмированы четыре человека, в том числе гражданка России.

Пострадавших госпитализировали в городские больницы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По теме: В Одессе снова бушует стихия, есть пострадавшие (фото) В Одесской области из-за ненастья обесточен 31 населенный пункт в Березовском, Белгород-Днестровском, Кодымском, Любашевском и Савранском районах. К восстановительным работам привлечен личный состав и техника Главного управления ГСЧС в Одесской области, коммунальных служб городов, облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter