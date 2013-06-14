В Одессе снова бушует стихия, есть пострадавшие (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, парализовано движение городского электротранспорта и ряда маршрутных такси.

Многие дороги превратились в широкие и быстротечные реки, по тротуарам пройти невозможно. Сливная канализация на улицах не справляется с потоками воды.

В микрорайоне Пересыпь, на улице Балковской высота «бегущей воды» достигала более полуметра.

Выпал град, размеры которого достигали величины перепелиного яйца.

Также подтопило центр Одессы, в частности, улицу Дерибасовскую, где располагаются многочисленные летние кафе и рестораны. На других улицах в историческом центре - Пушкинской, Ришельевской, Базарной, Большой Арнаутской, Екатерининской – много упавших с деревьев веток, некоторые достаточно крупные.

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На пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской дерево упало на троллейбус, а на Старопортофранковской – металлический столб с линиями электропередач свалился на жилой дом.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате сильного ливня и ветра есть пострадавшие.

В частности, на улице Армейской (район Фонтанской дороги, курортная зона) упавшее дерево раздавило ларек торговой сети «Салюс» (реализуют фирменную молочную продукцию).

«Пострадала 64-летняя продавец, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу №1», - сообщили в управлении.

Кроме того, упавшая ветка во дворе дома по улице Ланжероновской травмировала 54- летнюю женщина. Потерпевшая госпитализирована.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 мая в Одессе пронесся сильный ураган - 38 человек получили травмы различной степени тяжести, семь из них были госпитализированы. Во время непогоды погиб 48-летний мужчина – он получил смертельный удар током.

11 июня в ходе поездки в Одесскую область вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что Кабинет министров выделил Одессе 27 млн грн на ликвидацию последствий урагана.

Ранее мэр Одессы Алексей Костусев заявил, что убытки коммунального хозяйства Одессы от урагана, пронесшегося 31 мая, превысили 23 млн грн. По его словам, получили повреждения 1,344 тыс. объекта коммунальной собственности, в числе которых 1,285 тыс. - объекты ЖКХ и 59 - в социально-культурной сфере, повалены, уничтожены или серьезно повреждены порядка 4 тыс. деревьев.