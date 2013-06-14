ЕБРР привлек в сельское хозяйство Украины 3 миллиарда евро

Так, перспективы сотрудничества обговаривались на дискуссионной панели "Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!", состоявшейся в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners. Участники обсудили вопросы усиления инвестирования в украинский аграрный сектор. В частности, такие его направления, как производство зерновых, масличных, продукции пищевой промышленности, машиностроение, развитие логистики и т.д.

"Для нас очень важно расширять связи с существующими и новыми инвесторами. Ведь, как справедливо отмечают ведущие эксперты, именно аграрная отрасль является не только визитной карточкой Украины, но и способствует привлечению средств в смежные отрасли. Мы провели ряд встреч с компаниями и странами, которые уже инвестируют в Украину, а также с потенциальными инвесторами в отечественное сельское хозяйство. Хочу подчеркнуть, что наши партнеры отметили особую привлекательность нашего аграрного сектора и готовность наращивать темпы инвестирования в него", - сообщил министр.

Николай Присяжнюк подчеркнул - чтобы усилить инвестиционные потоки в отечественное сельское хозяйство, правительство работает над улучшением инвестиционного климата в стране.

В свою очередь, иностранные представители отметили, что аграрный сектор, как ключевой и стратегический для Украины, отличается высокой инвестиционной привлекательностью. Так, директор ЕБРР в Украине Шевки Акюнер отметил, что в Украине сельское хозяйство является наиболее привлекательным для инвесторов.

"ЕБРР также будет существенно поддерживать украинский аграрный сектор. Так, мы уже привлекли около 3 миллиардов евро и способствовали реализации 76 проектов, работая в Украине. И каждый год мы вкладываем до 200-250 миллионов евро. Это не только наши деньги, но и средства инвесторов, которые мы мобилизуем и направляем в аграрный сектор Украины", - подчеркнул Шевки Акюнер.

Кроме того, управляющий партнер, владелец Hussar & Co Томас Фратер отметил, что инвесторы ценят те уникальные преимущества, которыми обладает украинское сельское хозяйство.

"Мы, как инвестиционный банк, видим перспективу реализации ряда инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Украины. А это будет способствовать привлечению и других иностранных инвестиций в Украину", - добавил инвестор.

Свою заинтересованность в развитии сотрудничества с Украиной в сфере инвестирования аграрного сектора выразили и представители Кореи.

"Мы довольны совместной работой с Украиной. В частности, корейская сторона планирует усилить сотрудничество с Украиной в закупке украинской сельхозпродукции, в частности, пшеницы, кукурузы. Мы заинтересованы в совместных инвестиционных проектах в сельском хозяйстве", - отметил исполнительный вице-президент компании Daewoo nternational Ким Йонг Санг.