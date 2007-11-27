ООН: Украина может столкнуться с катастрофой, сравнимой с Голодомором

Проблема глобального изменения климата может привести к демографической катастрофе, заявил координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ, презентуя сегодня в Киеве Отчет человеческого развития «Борьба с изменением климата: человеческая солидарность в разделенном мире».

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации он сказал: «В следующие 25 лет Украина может столкнуться с демографической катастрофой, которая может быть сравнима с Голодомором» и добавил, что в предстоящие 25 лет население Украины может сократиться на 25%.

По словам Ф.О’ДОННЕЛЛА, если не удастся преодолеть проблему изменения климата, это может привести к катастрофе цивилизации.

По его мнению, для преодоления проблемы изменения климата необходимо осознание того, что это является неотложной проблемой, а также необходимо проявить коллективную ответственность людей и политическую волю лидеров стран.

По словам Ф.О’ДОННЕЛЛА, для преодоления проблем изменения климата Отчет призывает развитые страны снизить выбросы парниковых газов до 2050 года на 80% от уровня 1990 года, а развивающиеся страны - на 20%.

Как сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Виталий НАХЛУПИН, Украина согласно Отчету занимает 18-е место после Франции, Бразилии и Испании среди 30 стран мира с наибольшим количеством вредных выбросов в атмосферу.

По его словам, Украина занимает активную позицию по проведению мероприятий по предотвращению изменения климата и ведет активную работу по практической реализации механизмов Киотского протокола.

Как сказал В.НАХЛУПИН, на сегодняшний день Украина выполнила все требования для получения права применять механизмы Киотского протокола, которые определены решениям седьмой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Он также сообщил, что в Украине создается Национальный электронный реестр выбросов парниковых газов.