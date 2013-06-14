Кива: будущее Ан-70 во многом зависит от позиции России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы завершили этап предварительных испытаний совместно с российскими специалистами. Порядка 50 специалистов приезжали к нам… Но все зависит от того, как там начальство будет смотреть», - сказал Кива, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом он сообщил, что российские летчики, принимавшие участие в испытаниях, остались довольны самолетом. «Летчики летали, и как мне доложили, им очень все понравилось. Они высоко оценили характеристики самолета, двигателя, оборудования. Инженерам, техникам, пилотам – им очень нравится», - сказал Кива.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявлял, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов.

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В апреле 2013 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Российская сторона не исключает возможности вернуться к первоначальным договоренностям с Украиной о совместном производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

24 мая 2013 года вице-премьер-министр Юрий Бойко по итогам встречи с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным заявил, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70, участие в создании ракеты-носителя «Зенит» и в строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке РФ.