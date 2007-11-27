Следствие рассматривает 5 версий аварии на шахте им. Засядько

Следствие рассматривает пять версий аварии на шахте им. Засядько в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

В частности, по его словам, первая версия: взрыв произошел в результате нарушения должностными лицами технологий добычи угля; вторая - нарушение правил безопасности использования приборов и оборудования; третья - взрыв произошел из-за нарушение правил безопасности при добыче угля на участке; четвертая - нарушение правил сейсмологического и воздушно-газового контроля соответствующими должностными лицами.

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что следователь также к этим четырем версиям дописал версию «теракт».

«Но уверен, что этого не было», - подчеркнул он.

Информируя дальше о расследовании причин трагедии на шахте, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что 19 ноября по его указанию дело было передано для расследования из Донецкой областной в Генеральную прокуратуру, а следственную группу поручено возглавить следователю, который в свое время работал в Донецке и занимался расследованием именно таких дел.

По словам генпрокурора, невозможность доступа к месту взрыва несколько осложняет продвижение следствия, но он заверил, что ведется оно активно.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО выразил сомнение, что 11 шахтеров, которые еще и до сих пор не найдены, еще живы. «Те обстоятельства, которые есть, дают нам основания считать, что эти люди погибли», - сказал он.

Также генпрокурор проинформировал, что по делу проведено 89 судебно-медицинских экспертиз и выполнены все другие возможные экспертизы, сделано 12 выемок документов, касавшихся деятельности шахты и непосредственно участка добычи угля, где произошел взрыв.

В то же время генпрокурор не согласился с предположением отдельных личностей, что причиной взрыва стал именно метан и неисправность контролирующего оборудования. Он отметил, что «сначала нужно провести досудебное следствие, потом делать выводы».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2007 года в результате взрыва на АП "Шахта им. А.Засядько" погибло 100 горняков. Тела 11 из них все еще не найдены и не подняты на поверхность.