У народного депутата Сивковича украли пистолет и деньги

У народного депутата Украины, члена фракции Партии регионов Владимира Сивковича похитили барсетку с 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба милиции.

Злоумышленник разбил боковое стекло автомобиля "Лексус", которые было припарковано на Печерске, на ул. Липская, 12/15 и, без особых проблем вытащил мужскую сумочку Сивковича.

Сивкович обратился в милицию в понедельник, 26 ноября, заявив, что в похищенной барсетке находился еще и пистолет "Вальтер" калибра 7,65 мм.

Столичные правоохранители утверждают, что это оружие было зарегистрировано в 1998 году.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

"Обозреватель"