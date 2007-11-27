У народного депутата Сивковича украли пистолет и деньги
14:51, 27 ноября 2007Общество
944
Барсетка лежала в "Лексусе"
У народного депутата Украины, члена фракции Партии регионов Владимира Сивковича похитили барсетку с 1000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба милиции.
Злоумышленник разбил боковое стекло автомобиля "Лексус", которые было припарковано на Печерске, на ул. Липская, 12/15 и, без особых проблем вытащил мужскую сумочку Сивковича.
Сивкович обратился в милицию в понедельник, 26 ноября, заявив, что в похищенной барсетке находился еще и пистолет "Вальтер" калибра 7,65 мм.
Столичные правоохранители утверждают, что это оружие было зарегистрировано в 1998 году.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter