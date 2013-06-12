Аэропорт «Львов» признан лучшим в СНГ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого, награду за лучший аэропорт в странах СНГ вручил гендиректору МА «Львов» Роману Гонтареву председатель Государственной авиационной службы Украины Анатолий Колиснык.

Как отмечается в сообщении, этой награды аэропорт «Львов» удостоен во время ежегодного форума института Адама Смита "Развитие аэропортов в России и СНГ", который имеет целью создать платформу для эффективного общения и демонстрации достижений авиационной отрасли.

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В этом году форум принимал Московский центр международной торговли с 15 по 17 мая, и собрал участников из более 30 стран.

Во время форума награды также получили: аэропорт "Владивосток" - лучший проект реконструкции на территории СНГ и России; "Емельяново/Интерпорт" - лучший грузовой терминал в России и СНГ; аэропорт "Кольцово" (г. Екатеринбург) - лучший международный аэропорт России; "Сочи" - лучший региональный аэропорт в России.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети. В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

12 апреля 2012 года состоялось торжественное открытие нового терминала с участием Президента Украины Виктора Януковича и президента УЕФА Мишеля Платини.

Международный аэропорт «Львов» им. Данилы Галицкого по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом и обслужил 576 тыс. пассажиров.