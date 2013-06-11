Львовский аэропорт наполовину увеличил пассажиропоток, но продолжает пустовать
11:20, 11 июня 2013Общество
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В январе-мае 2013 года международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48,6% по сравнению с 2012 годом - до 213,1 тыс. пассажиров.
Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 48,6%
В мае 2013 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 52,8% - до 60,813 тыс. пассажиров, сообщают Варианты со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Наибольший рост пассажиропотока в мае был зафиксирован на международных воздушных линиях - 45,5% к показателю апреля текущего года", - отмечается в сообщении.
Однако, несмотря на такие показатели, аэропорт "Львов" остается фактически пустым, ведь его пропускная способность 7,3 млн пассажиров в год.
Как сообщалось, международный аэропорт "Львов" в 2012 году увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом - до 576 тыс. пассажиров.
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