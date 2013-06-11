Львовский аэропорт наполовину увеличил пассажиропоток, но продолжает пустовать

В мае 2013 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 52,8% - до 60,813 тыс. пассажиров, сообщают Варианты со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Наибольший рост пассажиропотока в мае был зафиксирован на международных воздушных линиях - 45,5% к показателю апреля текущего года", - отмечается в сообщении.

Однако, несмотря на такие показатели, аэропорт "Львов" остается фактически пустым, ведь его пропускная способность 7,3 млн пассажиров в год.

Как сообщалось, международный аэропорт "Львов" в 2012 году увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом - до 576 тыс. пассажиров.