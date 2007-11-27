Главу Харьковского областного совета обвиняют в коррупции

Главным управлением по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 27 ноября в отношении председателя Харьковского областного совета Василия САЛЫГИНА составлен протокол о совершении коррупционного деяния, предусмотренного п.«А» ст.1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, основанием для составления протокола стали материалы проверки, в ходе которой был задокументирован факт незаконного получения В.САЛЫГИНЫМ денежной надбавки к должностному окладу в сумме 10 тыс. 923 грн. в течение июня 2006, - сентября 2007 гг.