Главу Харьковского областного совета обвиняют в коррупции
14:15, 27 ноября 2007Общество
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СБУ составила протокол
|Василий САЛЫГИН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным пресс-центра, основанием для составления протокола стали материалы проверки, в ходе которой был задокументирован факт незаконного получения В.САЛЫГИНЫМ денежной надбавки к должностному окладу в сумме 10 тыс. 923 грн. в течение июня 2006, - сентября 2007 гг.
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