В НБУ говорят, что с гривней будет как в 2005-м, но мягко

Национальный банк Украины допускает постепенную ревальвацию гривни в среднесрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО сегодня журналистам.

«Если будет такое развитие событий (ревальвация гривни), оно будет носить мягкий характер», - отметил И.ШУМИЛО. «Когда я говорил о мягкой ревальвации, я имел в виду среднесрочную и долгосрочную перспективу», - добавил он.

Также он подчеркнул, что проведенная НБУ ревальвация гривни в 2005 году была абсолютно обоснованной с экономической точки зрения и не являлась следствием каких-либо политических решений.

Как сообщал УНИАН, 19 октября председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил о наличии экономических оснований для укрепления курса национальной валюты.

29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал не шутить с вопросом курса доллара и гривни, отметив, что сегодня сложно предсказать последствия ревальвации гривни, в том числе и для населения, которое хранит значительную часть сбережений в иностранной валюте.

2 ноября председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО также заявил, что ревальвации гривни не будет, а курс гривни к доллару в 2007-2008 годах будет колебаться в пределах установленного коридора 4,95-5,25 UAH/USD.

Министерство экономики также не поддерживает укрепление курса гривни по отношению к доллару, отстаивая интересы украинских экспортеров.

Официальный курс гривни к доллару, установленный Нацбанком Украины, не меняется с 21 апреля 2005 года и составляет 5,05 UAH/USD.

На мировых рынках по отношению к корзине валют основных торговых партнеров США с начала 2007 года доллар потерял более 10%.