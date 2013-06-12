Арестованы 19 членов банды, угонявшей дорогие автомобили

Об этом говорится в общем пресс-релизе Европола и Евроюста, текст которого передан УНИАН.

По данным обеих европейских агентств, злоумышленники, преимущественно граждане Италии и Румынии, похитили в целом около 300 дорогих автомобилей в Италии, Франции, Испании и Бельгии, которые затем продавались в Германии и других европейских странах.

По оценкам правоохранителей, на таких махинациях преступники заработали 4 млн евро.

Совместное расследование дела о похищении автомобилей длилось с начала 2012 года в Италии, Германии и Румынии при сотрудничестве с Евроюстом и Европолом.