Милиция идет на невиданную жертву

Министерство внутренних дел Украины намерено перевести 200 сотрудников центрального аппарата на службу в регионы с целью улучшения ситуации на дорогах Украины. В первую очередь, они будут задействованы в регистрации и расследовании ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО, выступая сегодня в Киеве на коллегии МВД Украины.

«Мы сегодня примем решение, чтобы сократить аппарат МВД на 200 человек и направить их на места, чтобы они проводили осмотр, регистрировали и расследовали ДТП», - сказал он, добавив при этом, что большинство этих сотрудников центрального аппарата будет направлено в Киев и Киевскую область.

По словам М.КОРНИЕНКО, «этот шаг, безусловно, беспрецедентен, такого никогда не делалось», но осуществить его необходимо для улучшения работы ГАИ на местах.

Анализируя сложившуюся в Украине ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями, М.КОРНИЕНКО, в первую очередь, проинформировал, что за 10 месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2006 года, количество ДТП выросло на четверть.

Как отметил М.КОРНИЕНКО, во-первых, проблема заключается в том, что Департамент ГАИ ослабил контроль за ситуацией на дорогах. Кроме того, старые подходы к работе «были сломаны, а новые не так быстро набирают обороты», сказал он.

Вместе с тем М.КОРНИЕНКО отметил, что многие нарекания от граждан направлены на расследование преступлений, связанных с ДТП, в том числе сотрудники МВД не всегда своевременно принимают меры для установления преступников, совершивших ДТП.

Также МВД тревожит ситуация, касающаяся незаконного завладения транспортными средствами, в том числе с целью получить потом за это вознаграждения от владельца автомобиля.

По его словам, больше всего таких случаев происходит в центральных регионах Украины, однако немало их зафиксировано в Донецкой, Луганской, Львовской областях и в Крыму.

В то же время он указал на неудовлетворительную подготовку водителей и, как следствие, из-за вины человека за рулем происходит две трети всех зафиксированных ДТП.

М.КОРНИЕНКО отметил, что почти 100% лиц, которые учатся в автошколах, получают права на управление транспортным средством. Проверки последних дней сократили эти цифры на 4-6%. А из 2 тыс. 300 автошкол, которые были проверены, на ряд из них составлены материалы и направлены в Министерство образования для принятия решения о лишении лицензий на подготовку водителей.

Касаясь работы МРЭО (межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений), М.КОРНИЕНКО отметил, «что нужно навести там порядок”. “Если мы не наведем там порядок, нам нужно, как говорят, «сушить весла» и уходить с должностей», - сказал он.

В контексте сказанного он проинформировал, что только за последнюю неделю проверок МРЭО было выявлено 6 фактов взяточничества, 10 случаев превышения служебных полномочий и десятки других нарушений.