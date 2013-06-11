В Одессе загорелась маршрутка с пассажирами
14:51, 11 июня 2013Общество
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В Одессе сегодня загорелась маршрутка с пассажирами - жертв нет.
Об этом УНИАН сообщил источник в главном управлении ГСЧС в Одесской области.
По его словам, ЧП произошло утром на улице им. Академика Филатова, на участке между улицами Космонавтов и Варненской.
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«Возгорание произошло в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №156. В салоне было много пассажиров. Повалил дым, люди почувствовали запах гари. Водитель быстро сориентировался. Остановил автобус, выпустил людей и выбежал сам», - рассказал источник.
Прибывшие по вызову спасатели погасили пламя. Жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.
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