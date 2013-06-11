В Одессе загорелась маршрутка с пассажирами

14:51, 11 июня 2013
Общество
1276 0

В Одессе сегодня загорелась маршрутка с пассажирами - жертв нет.

Об этом УНИАН сообщил источник в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По его словам, ЧП произошло утром на улице им. Академика Филатова, на участке между улицами Космонавтов и Варненской.

По теме: В Херсоне загорелся автобус с пассажирами (видео)

«Возгорание произошло в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №156. В салоне было много пассажиров. Повалил дым, люди почувствовали запах гари. Водитель быстро сориентировался. Остановил автобус, выпустил людей и выбежал сам», - рассказал источник.

Прибывшие по вызову спасатели погасили пламя. Жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter