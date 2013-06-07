В Херсоне загорелся автобус с пассажирами (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что на маршруте сообщением «Херсон-Калиновка» загорелся автобус «Эталон» с пассажирами, поступило в Службу спасения «101» сегодня в 13.00.

“За 7 минут на место происшествия прибыли 2 отделения Государственной пожарно-спасательной части № 20. Возгорание было ликвидировано водителем, однако спасатели для предупреждения повторной вспышки приняли необходимые меры, залив пенным раствором двигатель автобуса», - говорится в сообщении.

В целом огнем повреждена обшивка и передняя панель автобуса.

Жертв и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара устанавливаются.