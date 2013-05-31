В Донецке каждому журналисту дадут оранжевый жилет и приставят милиционера

Милиция Донецка на время проведения акции оппозиции «Вставай, Украина!» 31 мая предоставит каждому журналисту оранжевый жилет и милиционера для охраны.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области, данные меры будут приняты во избежание инцидентов, произошедших в Киеве 18 мая, когда в результате нападения пострадали журналисты.

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При этом в милиции уточнили, что жилетом и персональной охраной каждый журналист будет обеспечен по желанию.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Донецке состоятся марш и митинг в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина!».

28 мая Донецкая областная парторганизация «Батькивщины», в соответствии с действующим законодательством, направила председателю Донецкого горсовета Александру Лукьянченко сообщение о проведении 31 мая в Донецке мирного марша и мирного собрания. Шествие во главе с лидерами оппозиции начнется в 16.00 на улице Артема от Донецкого национального театра оперы и балета им. А.Соловьяненко. После шествия состоится митинг возле Донецкой областной государственной администрации.

29 мая в пресс-службе Донецкой областной организации партии «УДАР» заявили, что донецкая власть прибегает к всевозможным методам, чтобы сорвать проведение акции «Вставай, Украина!» 31 мая.

30 мая на очередной 21-й сессии Донецкого областного совета заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Игорь Чичасов заявил, что в ПР убеждены, что акция оппозиции в Донецке – «это новый крестовый поход против Донбасса – это ни что иное, как хорошо спланированная провокация».