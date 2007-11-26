На шахте им. Засядько продолжается подача азота в аварийную выработку

В Донецке на шахте им.А.Засядько продолжается подача азота на аварийный участок, а также разбор завала.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, с поверхности шахты тремя азотными станциями подается газообразный азот через перемычку №3 на 13 восточный вентиляционный штрек. По состоянию на 17-00 26 ноября всего в шахту подано 80500 кубометров азота. Одновременно выполняются работы по разбору завала и поиску тел погибших горняков в нижней части вентиляционного ходка наклонной лавы пласта L 1.

Также ведется контроль шахтного воздуха. В шахте работает 5 отделений горноспасателей.