Завтра дожди и грозы пройдут почти по всей Украине

В Приазовье местами сильные дожди, только ночью в северных областях без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киев и области в четверг ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°, в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-23°(возле Алушты 16°); в Днепре возле Киева 21°.