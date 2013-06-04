Завтра в Украине - дожди и грозы

В среду, 5 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в большинстве областей, кроме северных, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части, Кировоградской, Донецкой, а днем и в Днепропетровской области местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер на севере страны северо-восточный, на остальной территории - юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26°; в Карпатах ночью - 5-10°, днем - 8-13°.

В Киевской области переменная облачность. Кратковременный дождь (ночью местами), гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26°.

В г. Киеве переменная облачность. Кратковременный дождь (ночью местами). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 23-25°.

4 июня температура воды в Черном и Азовском морях - 19-23° (вблизи Алушты - 14°); в Днепре возле Киева - 20°.