Годовалый ребенок госпитализирован с отравлением бензином

01:27, 04 июня 2013
Общество
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В Великобагачанскую центральную районную больницу с диагнозом «отравление» доставлен годовалый малыш.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Полтавской области, ребенок находился вместе с отцом в гараже. На одной из полок он нашел бутылку с бензином, открыл ее и выпил около 20 грамм жидкости.

Сейчас состояние здоровья ребенка — удовлетворительное.

Милиция проводит проверку обстоятельств инцидента, а также призывает родителей быть внимательными к детям, не оставлять их без присмотра, держать подальше от детей опасные предметы и токсичные вещества.

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