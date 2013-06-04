Годовалый ребенок госпитализирован с отравлением бензином

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Полтавской области, ребенок находился вместе с отцом в гараже. На одной из полок он нашел бутылку с бензином, открыл ее и выпил около 20 грамм жидкости.

Сейчас состояние здоровья ребенка — удовлетворительное.

Милиция проводит проверку обстоятельств инцидента, а также призывает родителей быть внимательными к детям, не оставлять их без присмотра, держать подальше от детей опасные предметы и токсичные вещества.