СМИ: Из-за таможенных «новшеств» овощи могут подорожать на 30%, кофе - на 50%

По информации экспертов проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", Министерство доходов и сборов в начале мая пересмотрело "импортные справочные цены" на плодоовощную продукцию, которые таможенными органами применяются как индикативные цены, запрещенные ВТО, пишет КоммерсантЪ-Украина.

По информации таможенных брокеров, проблемы коснулись не только импортеров фруктов и овощей, но и всей товарной группы 1-24 (продукты питания).

"В начале мая Министерство доходов и сборов подготовило новую тарифную сетку — базу данных таможенной стоимости, а 28 мая появилось разъяснение, что стоимость применяется не к весу нетто, а к весу брутто",— сказал на условиях анонимности один из брокеров.

В "АПК-Информ" отмечают, что затраты на растаможивание овощей и фруктов в мае выросли минимум на 30%, которые импортеры будут включать в конечную стоимость. А, к примеру, таможенная стоимость кофе увеличилась более чем на 50%.

"То есть они учитывают не сам вес продукта, но и вес банки. Я не удивлюсь, что скоро и вес транспорта, на котором везут груз, также будет считаться",— сказал собеседник издания.

Участники рынка отмечают наличие проблем не только с импортными грузами, но и с экспортом фруктов, ягод и зелени.