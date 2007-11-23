Будет ли налоговая штурмовать здание НАК ”Нефтегаз”?

В Государственной налоговой администрации Украины называют абсурдной информацию о попытке силового захвата налоговиками офиса Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

«22 ноября 2007 года в средствах массовой информации было обнародовано заявление НАК „Нафтогаз Украины” о том, что налоговики готовятся к захвату офиса компании. Эта информация недостоверна и вообще абсурдна, поскольку силовых действий против НАК „Нафтогаз Украины” ГНА Украины не только не проводила, но и не планировала» - отмечается в сообщении налоговой.

По информации ГНАУ, налоговый долг перед бюджетом предприятий НАК «Нафтогаз Украины» на 1 ноября 2007 года составляет более 2,3 млрд. грн.

Также налоговики отмечают, что не уплаченные НАК «Нафтогаз Украины» в октябре т.г. 89,9 млн. грн., о которых упоминалось в сообщениях средства массовой информации со ссылкой на заявление пресс-службы НАК „Нафтогаз Украины”, также вошли в общую сумму налогового долга компании.

Со своей стороны, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по-прежнему утверждает, что налоговые органы блокируют работу компании. По словам собеседника агентства, со вчерашнего вечера от налоговиков поступают во все украинские банки, обслуживающие компанию, требования раскрыть конфиденциальную информацию о «Нафтогазе» и заморозить счета НАКа.

"Если в ГНАУ считают сообщения НАКа абсурдом, то мы просим их публично разъяснить общественности, почему именно такие угрозы выдвигали сотрудники Специальной Государственной налоговой инспекции в г. Киеве вчера и позавчера, и почему сегодня с утра эти сотрудники, правда, без помощи так называемой физзащиты, обивают пороги "Нафтогаза". Также просим объяснить, с какой целью всем украинским банкам, обслуживающим НАК, со вчерашнего вечера от налоговиков поступают требования раскрыть конфиденциальную информацию о компании и заморозить счета НАКа", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября делегация НАК «Нафтогаз Украины», которую возглавлял председатель Правления компании Евгений БАКУЛИН, вынуждена была преждевременно приостановить переговоры с ОАО «Газпром» о поставках природного газа в Украину на 2008-2010 годы. Е.БАКУЛИН срочно прибыл в Киев из-за угрозы блокирования налоговыми органами Украины работы «Нафтогаза» силовым путем.

По данным пресс-центра «Нафтогаза», компания владеет информацией о возможности силового захвата административного здания налоговыми органами Украины с целью административного ареста деятельности компании.

«По имеющейся информации, налоговики мотивируют свои намерения наличием непогашенной задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед Государственным бюджетом в размере 89 млн. грн. Эта задолженность возникла в конце первого квартала 2006 года, когда компанией руководил Александр БОЛКИСЕВ», - отмечают в НАК.