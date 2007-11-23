Корнякова заявляет, что уголовные дела против Ивченко не закрыты

Заместитель генпрокурора Украины Татьяна Корнякова в эксклюзивном интервью журналу «Профиль»заявила, что ни одно дело по обвинениям Генпрокуратуры в адрес Алексея Ивченко не закрыто. По словам Корняковой, проверкой НАК «Нефтегаз Украины» и ее дочерних предприятий занимались и Генпрокуратура, и Контрольно-ревизионное управление. «Изучали все факты, подключали Налоговую инспекцию, другие контролирующие органы и передали материалы в прокуратуру. Факты были вопиющие, по ним возбуждены уголовные дела. Есть акты КРУ – с ними всегда можно ознакомиться. Ни одно дело не закрыто», – сказала заместитель генпрокурора.

«Были решения судов об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, но есть наша апелляция. Тут возникает вопрос по поводу судов, но это отдельная тема», – добавила Корнякова.

Кроме того, Татьяна Корнякова заявляет, что Ивченко не подавал на нее в суд – хоть и обвинял ее в выполнении «заказа» против себя и обещал подать в суд: «На меня никто в суд не подавал, потому что я никогда никого не очерняла и не задавалась целью это сделать. У нас есть конкретные проверки – Генеральной прокуратуры, местных прокуратур, мы обнародуем их результаты. Когда прокуроров начинают обвинять в заказах - это попытки выгородить себя».

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