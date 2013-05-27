На Тернопольщине судили вора, за месяц обокравшего 7 церквей
16:25, 27 мая 2013Общество
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В Тернопольской области к четырем годам лишения свободы приговорили вора, который за месяц обокрал 7 церквей.
Подозреваемый полностью возместил похищенные средства сельских общин / Фото : РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 20-летний злоумышленник похищал деньги, которые местные жители жертвовали на храмы. В помещения церквей он проникал ночью, выламывая окна или двери. Таким образом, в течение августа прошлого года львовянин обокрал 7 церквей в селах Козовского и Зборовского районов.
На минувшей неделе Зборовский районный суд приговорил вора к четырем годам лишения свободы по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
В прокуратуре отметили, что подозреваемый полностью возместил похищенные средства сельских общин.
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