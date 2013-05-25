Азаров призвал бойкотировать сайты с рекламой сигарет и алкоголя

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Я, безусловно, поручу рассмотреть этот вопрос и изучить его юридические аспекты. Но я хотел бы обратить внимание владельцев Интернет-ресурсов и обратиться к их совести, подумать о последствиях такой их деятельности, а посетителей этих сайтов обратить внимание и, по большому счету, бойкотировать такие Интернет-сайты», - сказал Азаров.