Азаров призвал бойкотировать сайты с рекламой сигарет и алкоголя
09:48, 25 мая 2013Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров в Фейсбуке пообещал дать поручение изучить юридические аспекты рекламы сигарет и алкоголя в Интернете
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.
«Я, безусловно, поручу рассмотреть этот вопрос и изучить его юридические аспекты. Но я хотел бы обратить внимание владельцев Интернет-ресурсов и обратиться к их совести, подумать о последствиях такой их деятельности, а посетителей этих сайтов обратить внимание и, по большому счету, бойкотировать такие Интернет-сайты», - сказал Азаров.
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