В производство детского питания вложат $3 млрд - Министерство

В рамках выполнения программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы Министерство экономического развития и торговли готовит ряд инвестиционных проектов, которые касаются сельскохозяйственного машиностроения, а также перерабатывающей отрасли. Об этом сообщил Евгений Олейников, директор Департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Украины.

«Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрен ряд инвестиционных проектов, как для расширения существующего производства, так и для создания сопутствующих производств. Например, на производство новой сельскохозяйственной техники, которая будет востребована аграриями, на производство навесного оборудования. Кроме того предусмотрены проекты по развитию системы производства детского питания в Украине, также завязанные на аграрный сектор. В принципе в сумме емкость этого сектора может превысить $3 млрд. Главный вопрос заключается в том, насколько действительно эффективно мы готовы разрабатывать эти проекты и потом их реализовывать, то есть насколько мы в состоянии реально оценить рынок, его спрос и сформулировать свое предложение”, — рассказал представитель МЭРТа.

Напомним, программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которая была утверждена правительством, предусматривает стимулирование развития приоритетных отраслей экономики, среди которых и агросектор. Предполагается, что часть средств для создания и модернизации производств предоставит государство, часть — бизнес, возможно также предоставление госгарантий по кредитам на развитие производства.

Вопрос об активизации сельскохозяйственного машиностроения также обсуждался 22 мая текущего года между первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым и его белорусским коллегой Владимиром Семашко во время заседания межправительственной смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества 22 мая 2013 года. В частности, Арбузов предложил белорусам расширять сотрудничество в сельскохозяйственном машиностроении.

«При достаточно обширном и активном сотрудничестве в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, еще существуют значительные резервы для его расширения. Сторонам необходимо расширять сотрудничество посредством создания совместных производств. С учетом конъюнктуры рынка целесообразно рассмотреть вопрос о расширении линейки совместного производства тракторов «Беларусь» в Украине («Минский тракторный завод» и «Укравтозапчасть»). А также согласовать параметры и условия расширения локализации в рамках действующих сборочных производств», — сказал Арбузов.