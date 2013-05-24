Минэкономразвития надеется на высокий урожай в этом году

В частности, по его словам, в 2010/2011 маркетинговом году производство зерновых в Украине составило 39,3 млн. тонн, экспорт - 12,5 млн. тонн, а в 2011/2012 маркетинговом году было произведено 56,7 млн. тонн, экспортировано - 21,9 млн. тонн.

«При этом в 2012/2013 маркетинговом году, несмотря на сложные погодные условия, производство зерновых составило 46,2 млн. тонн, рациональный экспорт зерна оценивается на уровне 24,5 млн. тонн», - отметил он.

В то же время, Пендзин отметил, что поскольку экспорт зерновых в значительной степени зависит от объемов производства, объективную оценку экспортных возможностей Украины в 2013/2014 году можно будет предоставить после начала поступления нового урожая зерна.

«При этом прогноз Минагрополитики относительно ожидаемого сбора урожая позволяет оценить экспортный потенциал зерновых в новом маркетинговом сезоне на уровне не ниже, чем в текущем», - сказал представитель Минэконоразвития.