Приватбанк будет обслуживать корпоративных клиентов круглосуточно без выходных (видео)

Отныне для корпоративных клиентов банк будет работать круглосуточно без праздников и выходных.

Можно проводить платежи, выплачивать зарплату и открывать счета - это позволит бизнесу не терять деньги. При этом стоимость услуг не изменится, сообщает ТСН.

Еще одна новация для юридических лиц - гарантированный платеж. Такой кредит, по мнению банкиров, положительно повлияет на развитие экономики.