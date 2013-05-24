Приватбанк будет обслуживать корпоративных клиентов круглосуточно без выходных (видео)
11:18, 24 мая 2013Общество
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Ряд современных банковских продуктов презентовал Приватбанк.
Отныне для корпоративных клиентов банк будет работать круглосуточно без праздников и выходных.
Можно проводить платежи, выплачивать зарплату и открывать счета - это позволит бизнесу не терять деньги. При этом стоимость услуг не изменится, сообщает ТСН.
Еще одна новация для юридических лиц - гарантированный платеж. Такой кредит, по мнению банкиров, положительно повлияет на развитие экономики.
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