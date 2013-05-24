Приватбанк сделает кредиты для бизнесменов дешевле и доступнее (видео)
10:53, 24 мая 2013Общество
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Один из отечественных банков - Приватбанк - ввел новую систему финансирования для предпринимателей - гарантированный платеж.
Он дает бизнесменам доступ к кредитным ресурсам - под 4% годовых. А это - среднеевропейская ставка, говорится в сюжете "Сніданку" на телеканале 1+1, сообщает ТСН.
Банк становится гарантом того, что покупатель в будущем заплатит продавцу за товар в установленный срок. Эта система может работать в более чем половине платежей по стране.
"Стоимость кредитных ресурсов, стоимость для конечных потребителей станет ниже, они станут более доступными, будет открыто большее количество проектов, чем могло быть открыто, когда стоимость кредитов была 20-25%", - отметил председатель правления Приватбанка Александр Дубилет.
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