975 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки
10:57, 23 ноября 2007Общество
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32 человека погибли
За минувшие сутки в Украине произошло 975 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 человека погибли, 202 пострадали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В частности, вчера на Волыни в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 6 пассажиров. Авария произошла по вине водителя автомобиля "КрАЗ", который не избрал безопасный интервал.
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