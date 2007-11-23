975 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки

За минувшие сутки в Украине произошло 975 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 человека погибли, 202 пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, вчера на Волыни в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 6 пассажиров. Авария произошла по вине водителя автомобиля "КрАЗ", который не избрал безопасный интервал.