Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение дела Гонгадзе
Об этом сообщила адвокат жены погибшего
Апелляционный суд города Киева 29 ноября продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.
По ее словам, в суд поступили результаты психолого-психиатрической экспертизы подсудимого Николая ПРОТАСОВА и психологических экспертиз подсудимых Александра ПОПОВИЧА и Валерия КОСТЕНКО.
Как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, ожидается, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Она также не исключает, что адвокаты попросят суд предоставить им время для ознакомления с результатами экспертиз.
Судебное заседание должно начаться в 10.00.
Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого же департамента Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.
Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.